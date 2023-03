Come sta Michael Schumacher? La rivelazione di un amico: “Lui è lì, ma non c’è”

Eddie Jordan, fondatore della scuderia per cui ha corso per 7 volte Michael Schumacher torna a parlare delle condizioni in cui versa il campione di Formula 1. “Michael è lì, ma non c’è”, ha dichiarato il 74enne.

Schumacher è in coma ormai da 10 anni, da quando nel 2013 è rimasto vittima di un incidente mentre sciava. Cadde durante un fuori pista e sbatté la testa contro un sasso. L’impatto, nonostante il casco gli procurò un grave trauma cranico e un’emorragia.

Michael Schumacher vinse cinque volte il campionato mondiale con la Ferrari. Da quando è entrato in coma, Eddie Jordan ha deciso di stare vicino al figlio, Mick, “perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia”, ha spiegato.

Sulle condizioni di Schumacher c’è sempre stato un certo riserbo dopo l’incidente. Michael però continua a seguire le gare di Formula 1 con il figlio, il quale ha spiegato che vorrebbe parlare con lui di sorpassi e frenate, ma di non poterlo fare, lasciando intuire le difficoltà comunicative del padre.

“Michael è ancora qui, è diverso, ma ci dona tutta la sua forza”, ha detto sua moglie. “Continua a lottare”, ripete la figlia Gina Maria. La presenza di Michael non viene messa in discussione in alcun modo: c’è, ma in un modo diverso rispetto a prima.