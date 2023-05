“Messi in Arabia Saudita per una somma enorme”: torna la sfida con Cristiano Ronaldo

Lionel Messi andrà a giocare in Arabia Saudita per una somma “enorme”. Lo conferma Afp citando una fonte informata delle trattative che dovrebbero portare la stella di nazionale argentina e Paris Saint-Germain (Psg) nella penisola arabica. “Messi è un affare fatto. Giocherà in Arabia Saudita la prossima stagione”, le parole attribuite alla fonte anonima, che non ha menzionato il club di approdo del sette volte Pallone d’oro. Ad accoglierlo troverà il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, arrivato lo scorso gennaio all’al-Nassr per lo stipendio record di 200 milioni di euro annui.

Contattato da Afp, il Psg si è limitato a osservare che Messi ha un contratto in scadenza il giugno prossimo. La settimana scorsa il club, riconducibile all’emiro del Qatar, aveva sospeso il giocatore per un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita, in cui è già ambasciatore per il turismo. Qatar e Arabia Saudita hanno ripreso i rapporti diplomatici solo nel 2021, dopo una crisi diplomatica durata quasi quattro anni. Una fonte del Psg ha affermato che se il club avesse voluto rinnovare il contratto della stella, ormai 35enne, “lo avrebbe fatto prima”.

Come per Ronaldo, anche il contratto faraonico di Messi sarebbe finanziato dal Public Investment Fund, il fondo sovrano saudita. “È l’Arabia Saudita che lo ha portato, non un club specifico. Il denaro viene da un solo posto: il PIF”, ha detto la fonte, secondo cui le trattative sono durate meno rispetto al caso di Ronaldo.