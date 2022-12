Cristiano Ronaldo ha ceduto alle lusinghe dell’Arabia Saudita. Dopo tante voci, adesso è ufficiale: Cr7 indosserà la maglia dell’Al Nassr fino ai 40 anni, guadagnando una cifra che nel complesso potrà salire fino a un miliardo di euro. Un ingaggio monstre per il portoghese, che la scorsa stagione non ha lasciato il segno nel Manchester United.

All’attaccante andrà un ingaggio record da 190 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo. Ma non solo, perché a questi bisogna aggiungere gli introiti per i diritti di immagine e vari bonus, fino all’incarico più politico dopo il suo ritiro dal calcio giocato, che lo dovrebbe vedere nelle vesti di ambasciatore dei Mondiali 2030 a cui si è candidata l’Arabia Saudita, assieme a Egitto e Grecia.

Carta d’identità alla mano, Ronaldo inizia a pensare anche al futuro che lo attende una volta appesi gli scarpini al chiodo. Ronaldo riceverà altri 500 milioni di euro nei prossimi sette anni solo per fare da ambasciatore per l’Arabia in vista della candidatura ai Mondiali 2030, con l’obiettivo di riportare il trofeo più prestigioso in Medio Oriente dopo la discussa esperienza di quest’anno in Qatar.

“Abbiamo fatto la storia – ha annunciato il club su Twitter ufficializzando l’arrivo di Cr7 – Questa firma non solo ispirerà il nostro club ad ottenere ancora più grandi successi ma anche la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future di ragazzi e ragazze ad essere la miglior versione di sé stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa, Al Nassr”.

Nel club arabo Ronaldo troverà l’ex allenatore della Roma Rudi Garcia e il portiere ex Napoli David Ospina. Lo stipendio base dell’ex Manchester United sarà di circa 70 milioni di euro, ai quali bisognerà aggiungere poi diversi bonus per arrivare a un totale di 190 milioni di euro a stagione. Dal 2025 poi il lauto compenso (si parla di 500 milioni) come ambasciatore per i Mondiali 2030. Complessivamente quindi l’esperienza in Arabia frutterebbe a Cr7 quindi quasi un miliardo.