Maria Sharapova pubblica il suo numero sui social: “In quarantena mi sento sola, chiamatemi”

Maria Sharapova soffre l’isolamento da Coronavirus, tanto che ha pubblicato il suo numero di telefono sui social network, invitando i suoi fan a chiamarla o a scriverle. L’ormai ex tennista russa ha scritto su Instagram la sua utenza (310-564-7981), dove è possibile raggiungerla telefonicamente o via sms. “Mandatemi i vostri messaggi e risponderò a tutti”, ha scritto Maria, per tutti Masha, 32 anni nativa di Njagan in Siberia.

Sharapova, stella del tennis mondiale ritiratasi poche settimane fa dall’attività agonistica, ora si trova in quarantena domiciliare a causa della pandemia di Coronavirus. La settimana scorsa ha tenuto una conference call su Zoom della durata di due ore con 150 tifosi. Quell’esperienza era piaciuta alla vincitrice di cinque Grand Slam (2004 Wimbledon, 2006 US Open, 2008 Australian Open, 2012 e 2014 Open di Francia), tanto che adesso Sharapova ha pensato di pubblicare sui social il suo numero rendendosi disponibile per domande o semplicemente salutarla. Maria ha aggiunto che “sono ben accette anche fantastiche ricette”.

