È morto l’ex calciatore Ezio Vendrame: aveva 72 anni

È morto Ezio Vendrame, ex calciatore noto per il suo anticonformismo e il suo talento eccentrico e incostante. Aveva 72 anni: si è spento oggi, sabato 4 aprile, in provincia di Treviso. Negli anni Settanta, durante il periodo più fulgido della sua carriera, era stato ribattezzato il “George Best italiano”. Tra il 1967 e il 1981 vestì le maglie di Vicenza, Padova e Napoli. Dopo il ritiro dal calcio, si dedicò alla scrittura, raccontando in diversi libri riflessioni e aneddoti della sua carriera tra il genio che era in campo e gli eccessi della vita privata.

Leggi anche: 1. Morto Bill Withers, uno dei maestri della black music e voce di “Ain’t No Sunshine” / 2. Coronavirus, parla la fidanzata di Rugani della Juve: “Il tampone? Sono venuti a farmelo a casa. Nessuna via preferenziale, il trattamento è uguale per tutti” / 3. Ricordando Gianni Mura (di Simone Gambino)

Potrebbero interessarti I dieci gol più belli del 2019 Goal 50, per la prima volta premiate anche 25 donne: ecco chi ha vinto Il nuovo Mondiale Club FIFA può danneggiare Coppa d’Africa