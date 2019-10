Atalanta, il presidente Percassi dopo la sfida al City: “Grazie ai tifosi”

“Grazie, dal cuore. Ancora una volta siete stati fantastici”. Inizia così la nota di ringraziamento ai tifosi dell’Atalanta da parte del presidente della squadra nerazzurra Antonio Percassi, che rimarca la grande partecipazione (circa 3 mila persone) alla trasferta di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

“Un vero e proprio ‘fiume’ di atalantini ha colorato e poi letteralmente acceso l’Etihad Stadium. Avete cantato e incitato la squadra per tutta la partita e anche oltre nonostante il risultato, anzi, è stato nel momento di difficoltà che i vostri cori si sono sentiti ancora più forte – continua Percassi -. Li abbiamo sentiti io, l’allenatore ed i ragazzi in campo, li hanno sentiti tutti coloro che hanno seguito la partita in tv: una volta di più avete dimostrato un attaccamento ed una passione che vi rende unici”.

Il vertice societario ha rimarcato il ruolo dei sostenitori nella prima avventura della squadra bergamasca nella principale coppa europea: “Stiamo scrivendo alcune delle pagine più importanti della storia della società e a questo state contribuendo anche voi tifosi con la vostra passione, il vostro orgoglioso senso di appartenenza, la vostra maturità, il vostro amore per i colori della nostra Atalanta – ha concluso -. Essere protagonisti in Champions fino all’altro giorno era un sogno, oggi è realtà con tutte le difficoltà del caso, ma anche con la consapevolezza di proseguire un importante percorso di crescita. E all’Etihad Stadium, così come a Roma in occasione della finale di Coppa Italia, l’Atalanta ha vinto grazie ai suoi tifosi… Unici, esemplari e fantastici”.

LE NOTIZIE DI SPORT

