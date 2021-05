Lukaku, festa clandestina in hotel con Perisic, Hakimi e Young: multe per tutti

Lukaku, festa in hotel con Perisic, Hakimi e Young: multati

Quattro giocatori dell’Inter sono stati multati per aver preso parte ad una festa violando le norme anti-Covid 19. Alle tre di questa notte, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un hotel del centro – il The Square – dove, all’interno di una sala eventi, si stava festeggiando il compleanno del centravanti dell’Inter Romelu Lukaku. Oltre al giocatore, sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni altri calciatori del club nerazzurro – fresco campione d’Italia – come Ivan Perisic, Achraf Hakimi e Ashley Young e il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento.

Come reagirà l’Inter?

La festa di compleanno organizzata in un albergo di Milano da Romelu Lukaku potrebbe avere strascichi in casa Inter anche in vista della sfida di sabato contro la Juventus. Secondo il “Corriere della Sera”, i dirigenti del club nerazzurro, d’accordo con Antonio Conte, potrebbero escludere l’attaccante belga, e gli altri 3 giocatori presenti alla festa (Hakimi, Perisic e Young) dall’elenco dei convocati per la sfida contro i bianconeri di Andrea Pirlo.