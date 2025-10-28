Lecce Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Lecce Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

LECCE NAPOLI STREAMING TV – Oggi, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 18,30 Lecce e Napoli scendono in campo allo stadio Via del Mare di Lecce, partita valida per la nona giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Lecce Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Lecce e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Lecce Napoli è in programma per le ore 18,30 di oggi, martedì 28 ottobre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Lecce Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

NAPOLI (4-1-41): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Spinazzola; Lucca. All. Conte