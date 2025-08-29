Lecce Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Lecce Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

LECCE MILAN STREAMING TV – Oggi, venerdì 29 agosto 2025, alle ore 20,45 Lecce e Milan scendono in campo allo stadio Via del Mare di Lecce, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Lecce Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Lecce e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Lecce Milan è in programma per le ore 20,45 di oggi, venerdì 29 agosto 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Lecce Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinian; Jashari, Fofana; Saelemaekers, Modric, Pulisic; Gimenez. All. Allegri.