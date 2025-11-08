Juventus Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Torino streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS TORINO STREAMING TV – Oggi, sabato 8 novembre 2025, alle ore 18 Juventus e Torino scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per l’11esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Torino in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Torino sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Torino è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 8 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Torino in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Maripan, Ismajli, Coco; Pedersen, Asllani, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni.