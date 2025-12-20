Juventus Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS ROMA STREAMING TV – Oggi, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 20,45 Juventus e Roma scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 16esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN, anche via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Roma è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 20 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly L., Bremer; McKennie, Locatelli, Thuram K., Cambiaso; Conceição, Yildiz; David.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.