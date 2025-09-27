Juventus Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Atalanta streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS ATALANTA STREAMING TV – Oggi, sabato 27 settembre 2025, alle ore 18 Juventus e Atalanta scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la quinta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Atalanta sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Atalanta è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 27 settembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Atalanta in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Pasalic; Krstovic. All. Juric