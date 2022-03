L’Italia ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di staffetta: Jacobs e Tortu lo hanno saputo solo ora

Altra prestigiosa medaglia per l’Italia della velocità di atletica leggera. Gli azzurri hanno vinto i World Relays, ovvero i Mondiali di staffetta. La notizia del trionfo dei nostri campioni olimpici non arriva dalla pista, ma dall’ufficializzazione della positività al testosterone di uno dei componenti del quartetto sudafricano che nella 4×100 che si era corsa lo scorso maggio a Chorzow in Polonia aveva conquistato il primo posto proprio davanti all’Italia.

Thando Dlodlo, Gift Leotlela, Clarence Munyai e Akani Simbine avevano vinto col tempo di 38″71, lasciandosi gli azzurri alle loro spalle con 39″21, mentre terza era arrivata la squadra giapponese. Il 22enne Thando Dlodlo però è risultato positivo ad un test antidoping nei propri campionati nazionali – svoltisi ad aprile, prima dei Mondiali – il cui risultato è stato reso noto solo adesso: il velocista sudafricano è stato retroattivamente squalificato per 2 anni e 6 mesi e dunque il quartetto che era salito sul gradino più alto del podio a Chorzow è stato privato delle medaglie. L’Italia scala sul primo gradino del podio, mentre l’argento va al Giappone ed il bronzo alla Danimarca che si era piazzata quarta. Ma chi formava il quartetto azzurro ai Mondiali? Nella prova dello scorso anno la formazione azzurra non era peraltro la stessa che poi ha vinto l’oro a Tokyo: c’erano sempre Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Faustino Desalu, ma il quarto componente non era Lorenzo Patta bensì Davide Manenti.