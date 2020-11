Italia Estonia streaming e diretta tv: dove vederla e le formazioni

ITALIA ESTONIA STREAMING TV – Stasera, mercoledì 11 novembre 2020, alle ore 20,45 Italia ed Estonia si sfidano in amichevole allo stadio Franchi di Firenze, partita che – ovviamente – sarà disputata a porte chiuse e che non vedrà la presenza di tanti giocatori azzurri e del ct Roberto Mancini, alle prese con il Covid 19. Dove vedere Italia Estonia in tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita amichevole tra Italia ed Estonia sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre), anche in HD. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, mercoledì 11 novembre 2020.

Italia Estonia in live streaming

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Estonia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Estonia

Italia-Estonia Data: mercoledì 11 novembre 2020

mercoledì 11 novembre 2020 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita amichevole Italia Estonia, ma quali sono le probabili formazioni del match? Quella in campo oggi sarà un’Italia mai vista. Mancini – positivo al Covid e in attesa del tampone di giovedì che potrebbe “liberarlo” per la sfida più delicata contro la Polonia – parlerà nella riunione prepartita di oggi via Skype e comunicherà con lo staff durante l’incontro: “È come se fosse qui con noi – ha detto il suo vice, Alberico Evani -, ci siamo sentiti spesso e ha seguito gli allenamenti in tempo reale. Per me sarà un’emozione grandissima, ma avrei preferito che non accadesse, per la salute di Roberto e perché tutti hanno bisogno di lui. È una situazione complicata, è evidente. Ma lo spirito di gruppo di questi ragazzi ci lascia sereni. Anzi, le difficoltà credo che ci possano aiutare a crescere: vogliamo verificare la personalità e il livello dei più giovani, vedere se hanno capito cosa serve. Ci aspettiamo di non deludere Mancini e i tifosi della Nazionale: tutti daranno il massimo, perché hanno una grande opportunità”. Oltre al ritorno di Soriano, alla regia di Tonali e a Lasagna centravanti, incuriosisce il probabile ritorno di Bernardeschi dall’inizio. Ecco le probabili formazioni di Italia ed Estonia per stasera:

Italia (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All. Evani (vice Mancini).

Estonia (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev, Lepik. All. Voolaid.

Arbitro: Obrenovic (Slovenia)

