Italia Australia streaming e diretta tv: dove vedere la finale della Coppa Davis

Stasera, domenica 26 novembre 2023, alle ore 16 a Malaga si gioca la finale della Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia, ultimo atto del prestigioso trofeo che la nostra nazionale non vince dal 1976 sulla terra rossa di Santiago in Cile. Allora la squadra capitanata da Nicola Petrangeli s’impose con il risultato di 4-1 con Corrado Barazzutti, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli. Gli azzurri arrivano alla finalissima che manca a distanza di 25 anni dall’ultima volta (1998) dopo aver battuto in semifinale la Serbia di Djokovic; gli australiani sono reduci dal 2-0 alla Finlandia. In caso di vittoria gli oceanici porterebbero a casa la 29esima insalatiera. Dove vedere Italia Australia (finale della Coppa Davis 2023) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La partita, che avrà come cornice un campo particolare per le “strisce bianche” che balzano all’occhio sul fondo verde, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 2, mentre sui canali di Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1) andrà in onda solo per gli abbonati.

Italia Australia streaming live finale Coppa Davis 2023

Non solo tv. La finalissima sarà trasmessa anche in diretta streaming gratuita su Raiplay.it, piattaforma che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Ma non solo. Gli abbonati a Sky o Now potranno seguire tutto su SkyGo e NOW.

Storia

Abbiamo visto dove vedere la finale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia in diretta tv e live streaming, ma qual è la storia per la nostra nazionale nella competizione? Per l’Italia quella di oggi, 26 novembre, è l’ottava finale di sempre in Coppa Davis, una competizione che si disputa ogni anno e che esiste fin dal 1900. L’Italia ha vinto l’unica Coppa Davis della sua storia nel 1976, 47 anni fa, con la squadra composta da Nicola Pietrangeli (capitano-non giocatore), Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Antonio Zugarelli. L’ultima finale di Coppa Davis l’Italia la giocò nel 1998.