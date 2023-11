Quando si gioca la finale della Coppa Davis 2023 di tennis: data e orario

Quando si gioca la finale della Coppa Davis 2023 di tennis? La finale si gioca domenica 26 novembre 2023 a Malaga a partire dalle ore 16. Nella parte alta del tabellone l’Australia, che ha battuto la Finlandia (2-0), attende la vincente di Italia-Serbia da sfidare nei singolari e nel doppio per conquistare la prestigiosa ‘insalatiera’.

L’Italia che ha in Jannik Sinner la punta di diamante oppure la Serbia che vanta il numero uno al mondo Novak Djokovic: una delle due squadre accederà alla finalissima per contendere all’Australia il trofeo della Coppa Davis. Gli oceanici, già qualificati, potrebbero vince l’iconica ‘insalatiera’ per la 29esima volta. Per trovare un successo degli Azzurri bisogna andare molto indietro nel tempo: l’ultimo acuto dell’Italia risale al 1976, arrivato sulla terra rossa di Santiago in Cile. Allora la squadra capitanata da Nicola Petrangeli s’impose con il risultato di 4-1 con Corrado Barazzutti, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli. Una sola vittoria nell’Albo d’oro anche per la Serbia, che nel 2010 vinse in finale contro la Francia.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando si gioca (data e orario) la finale della Coppa Davis 2023, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La partita, che avrà come cornice un campo particolare per le “strisce bianche” che balzano all’occhio sul fondo verde, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 2, mentre sui canali di Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1) andrà in onda solo per gli abbonati. Diretta streaming gratuita su Raiplay.it, in esclusiva per abbonati su Sky Go e a pagamento su NOW.