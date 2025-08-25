Inter Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Torino streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER TORINO STREAMING TV – Oggi, lunedì 25 agosto 2025, alle ore 20,45 Inter e Torino scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la prima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Torino in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Torino sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Torino è in programma per le ore 20,45 di oggi, lunedì 25 agosto 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Torino in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Adams, Vlasic