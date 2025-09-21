Inter Sassuolo streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Sassuolo streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER SASSUOLO STREAMING TV – Oggi, domenica 21 settembre 2025, alle ore 20,45 Inter e Sassuolo scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Sassuolo in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Sassuolo sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Sassuolo è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 21 settembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Sassuolo in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): Maric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.