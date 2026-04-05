Inter Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 5 aprile 2026, alle ore 20,45 Inter e Roma scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 31esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Roma è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 5 aprile 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, P. Esposito. All. Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini