Inter Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER JUVENTUS STREAMING TV – Domenica 6 ottobre 2019 alle ore 20,45 allo stadio Meazza di Milano (San Siro) va in scena il derby d’Italia Inter Juventus, partita valida per la settima giornata della Serie A Tim 2019-2020.

Dove vedere Inter Juventus in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Inter Juventus: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Inter e Juventus sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Inter e Juventus è in programma alle ore 20,45 di domenica 6 ottobre 2019.

Inter Juventus: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Inter e Juventus sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Inter Juventus streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni di Inter e Juventus per la sfida di campionato? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida della Serie A 2019 2020 in programma domenica pomeriggio:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku

Potrebbero interessarti Torino Napoli streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A Bologna Lazio streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A Roma Cagliari streaming e tv: dove vedere in diretta la partita della Serie A

All. Conte

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Ronaldo, Higuain

All. Sarri