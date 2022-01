A che ora inizia Inter Juventus: l’orario della partita di Supercoppa italiana

A che ora inizia Inter Juventus, la partita di Supercoppa Italiana in programma stasera, mercoledì 12 gennaio 2022, su Canale 5? Il fischio d’inizio del match è fissato per le ore 21. Il collegamento dallo stadio San Siro su Canale 5, che trasmetterà tutto in diretta tv, però avverrà qualche minuto prima. Previsto infatti ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Oltre che in tv sarà possibile seguire il match anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto a che ora inizia Inter Juventus, ma quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di stasera:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, L. Martinez, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (4-4-2): Szczesny, De Sciglio, Rugani, Chiellini, L. Pellegrini; Kulusevski, Locatelli, Arthur, McKennie; Dybala, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.