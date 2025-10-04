Inter Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Cremonese streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER CREMONESE STREAMING TV – Oggi, sabato 4 ottobre 2025, alle ore 18 Inter e Cremonese scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Cremonese in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Cremonese sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Creomenese è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 4 ottobre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Cremonese in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji; Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola.