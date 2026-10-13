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Inter Club Brugge streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Inter Club Brugge streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

INTER CLUB BRUGGE STREAMING TV – Questa sera, martedì 13 ottobre 2026, alle ore 21 Inter e Club Brugge scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per league phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Inter Club Brugge in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Inter Club Brugge: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Inter e Club Brugge sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Club Brugge è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 13 ottobre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Inter Club Brugge sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Inter-Club Brugge
  • Dove: stadio San Siro, Milano
  • Data: martedì 13 ottobre 2026
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, NOW
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Inter Club Brugge in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Allenatore: Leko.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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