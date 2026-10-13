Inter Club Brugge streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

INTER CLUB BRUGGE STREAMING TV – Questa sera, martedì 13 ottobre 2026, alle ore 21 Inter e Club Brugge scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per league phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Inter Club Brugge in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Inter Club Brugge: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Inter e Club Brugge sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Club Brugge è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 13 ottobre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Inter Club Brugge sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Inter-Club Brugge

Inter-Club Brugge Dove : stadio San Siro, Milano

: stadio San Siro, Milano Data: martedì 13 ottobre 2026

martedì 13 ottobre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Inter Club Brugge in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Allenatore: Leko.