Inghilterra Senegal diretta LIVE: aggiornamenti in tempo reale

INGHILTERRA SENEGAL DIRETTA LIVE – Oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 20 in Qatar si gioca Inghilterra-Senegal, partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022. TPI seguirà LIVE l’evento con una cronaca testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

DIRETTA

49′ – Fischio finale, Inghilterra batte Senegal 3-0. Gli inglesi approdano ai quarti di finale, dove affronteranno la Francia

45′ – Concessi 4 minuti di recupero

35′ – Inghilterra vicina al quarto gol: Kane in spaccata non riesce a battere a rete

30′ – Nervosismo in campo: Koulibaly fa fallo in ritardo su Kane, ammonito

12′ – GOL! L’Inghilterra si porta sul 3-0 con Saka, la qualificazione sembra ormai ipotecata

5′ – Sarr prova il tiro da fuori, alto

1′ – Inizia il secondo tempo di Inghilterra-Senegal, il risultato è di 2-0 per gli uomini di Southgate

SECONDO TEMPO

47′ – GOL! Harry Kane raddoppia allo scadere al termine di un contropiede perfetto: si va all’intervallo sul 2-0

45′ – L’arbitro concede due minuti di recupero

42′ – Harry Kane fallisce da posizione favorevole: Inghilterra vicina al raddoppio

39′ – GOL! Jordan Henderson porta in vantaggio l’Inghilterra nel momento migliore per il Senegal

31′ – Gran parata di Pickford su Dia: l’Inghilterra si salva, il risultato resta 0-0

23′ – Sarr spara alto a pochi passi da Pickford: grande occasione per il Senegal

21′ – Stones prova a deviare in porta un calcio d’angolo, il pallone termina alto

7′ – Ritmi lenti in campo: l’arbitro fa sostituire il pallone perché troppo sgonfio

1′ – Fischio d’inizio: è cominciata Inghilterra-Senegal

Formazioni

Quali sono le formazioni di Inghilterra Senegal, partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022? Eccole:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguir, Shaw; Henderson, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Diatta, N. Mendy, Ciss; I. Sarr, Dia, Ndiaye.

Streaming e tv

Dove vedere Inghilterra Senegal in diretta tv e live streaming? La partita tra Inghilterra e Senegal andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 20 di oggi, domenica 4 dicembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire Inghilterra Senegal anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

