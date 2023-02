Half Time Show 2023: il video dell’esibizione di Rihanna al Super Bowl, intervallo

Nella notte si è svolto il tradizionale show dell’intervallo al Super Bowl, la finale dell’NFL che quest’anno ha visto contrapposti Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, con una vittoria dei Chiefs per 38 a 35. All’Half Time Show 2023 grande protagonista è stata Rihanna, con una performance che ha mandato in visibilio il pubblico dello State Farm Stadium di Glendale. Niente pause, niente cambi di ritmo o di atmosfera o di costume: l’attenzione tutta su di lei, sulla sua voce, sulla musica.

Tornava su questo palco così prestigioso dopo 7 anni e lo ha fatto in modo stupefacente, con una grande festa. Vestito rosso scarlatto, circondata da decine di danzatori e acrobati sospesi su piattaforme trasparenti, Rihanna si è confermata una straordinaria performer e in 13 minuti ha inanellato alcuni dei suoi più grandi successi.

Il pubblico ha poi potuto notare come la cantante sia incinta del suo secondo figlio. Se nel 2019 rifiutò di calcare lo stesso palco del Superbowl in solidarietà con le proteste antirazziste nel mondo del football americano, quest’anno ha accettato e si è fatta accompagnare da un ricco corpo di ballo che trasmetteva un chiaro messaggio: ogni ballerino indossava un costume bianco, quasi un completo da sci professionistico, che lo copriva interamente, volto incluso: così che nessuno potesse vedere il colore della pelle, e giudicare solo in base ai movimenti della danza e alle loro qualità. Di seguito il video dell’Half Time Show del Super Bowl 2023 con Rihanna.