Super Bowl 2023, vincitore: chi ha vinto la finale NFL

SUPER BOWL 2023 VINCITORE – Nella notte italiana tra il 12 e il 13 febbraio 2022 allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, si è giocato il Super Bowl 2023 tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. A portare a casa il prestigioso trofeo sono stati i… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

I protagonisti delle squadre

In una NFL sempre più dominata dalle prestazioni dei quarterback, i “capitani” dell’attacco, non è certo sorprendente che a trovarsi di fronte nel Super Bowl 2023 siano due dei QB più esplosivi e talentuosi degli ultimi anni: Patrick Mahomes e Jalen Hurts. Se nessuno in fondo è sorpreso dal vedere sul palcoscenico più importante il numero uno dei Kansas City Chiefs, vera e propria superstar dello sport capace veramente di ogni tipo di giocata in condizioni spesso impossibili, la trasformazione del quarterback degli Eagles ha fatto sollevare più di un sopracciglio.

Hurts ad Alabama, una delle superpotenze del college football, non aveva convinto tutti, tanto da spingerlo a trasferirsi alla rivale Oklahoma per l’ultimo anno, fatto quasi inaudito a Tuscaloosa. Quando gli Eagles lo presero nel secondo turno del draft dopo aver firmato un contratto mostruoso con Carson Wentz, molti diedero dei pazzi al front office di Philly. Hurts era un gran corridore ma quando si trattava di lanciare il pallone non era certo affidabile. La trasformazione nella scorsa off-season è stata quasi miracolosa, tanto da lasciare di stucco molti esperti.

Lo stadio

Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Super Bowl 2023, ma dove si è giocata la partita? La finalissima NFL è stata disputata allo State Farm Stadium, fino al settembre del 2018 noto come University of Phoenix Stadium. E’ uno stadio situato a Glendale, Arizona che ospita le gare casalinghe degli Arizona Cardinals della NFL. L’impianto è stato sede del Super Bowl XLII nel 2008 e del Super Bowl XLIX nel 2015, oltre che di Wrestlemania XXVI, il più importante evento pay-per-view della WWE, nel 2010. Nel 2015 nell’impianto si sono svolte due incontri Gold Cup e nel 2016 tre partite dell’edizione del centenario della Copa América.