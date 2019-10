Giro d’Italia 2020, presentata la nuova corsa rosa: tutte le tappe

Giro d’Italia 2020, la presentazione: tutte le tappe | Percorso

Oggi, 24 ottobre 2019, è stato presentato il Giro d’Italia 2020. L’edizione numero 103 della corsa rosa partirà il prossimo 9 maggio da Budapest con una cronometro nel cuore della Capitale per poi restare altri due giorni in Ungheria. Poi in Sicilia per un abbraccio all’isola che durerà altri tre giorni e proporrà un nuovo arrivo sull’Etna. Dallo Stretto si risalirà l’Italia restando sulla costa adriatica (previsti due omaggi a Marco Pantani), una super tappa piemontese con i “mostri” Agnello e Izoard in rapida successione e qualcosa di davvero speciale dalle parti del Friuli. Ma vediamo insieme tutte le tappe del Giro d’Italia 2020, il percorso completo:

PRIMA TAPPA: cronometro a Budapest, 8,6 km

SECONDA TAPPA: Budapest a Gyor, 193 km

TERZA TAPPA: Székesfehérvár a Nagykanizsa, 197 km

QUARTA TAPPA: Monreale-Agrigento, 136 km

QUINTA TAPPA: Enna-Etna (Piano Provenzana), 150 km. Primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2020.

SESTA TAPPA: Catania-Villafranca Tirrena

SETTIMA TAPPA: Mileto-Camigliatello Silano, 223 km

OTTAVA TAPPA: Castrovillari-Brindisi, 216 km

NONA TAPPA: Giovinazzo-Vieste, 198 km

DECIMA TAPPA: San Salvo-Tortoreto Lido, 216 km

UNDICESIMA TAPPA: Porto Sant’Elpidio-Rimini

DODICESIMA TAPPA: Cesenatico-Cesenatico, 205 km. 3400 metri di dislivello.

TREDICESIMA TAPPA: Cervia-Monselice, 190 km

QUATTORDICESIMA TAPPA: Conegliano-Valdobbiadene, cronometro di 33,7 km

QUINDICESIMA TAPPA: Rivolto-Piancavallo. Arrivo in salita a Piancavallo, una salita di Marco Pantani.

SEDICESIMA TAPPA: Udine-San Daniele Del Friuli. Inserito il Muro di Ragona, salita durissima.

DICIASSETTESIMA TAPPA: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio. Prima della salita finale, si salirà sul Monte Bondone e sul Passo Daurone.

DICIOTTESIMA TAPPA: Madonna di Campiglio-Laghi di Cancano. Tappone di montagna durissimo: Stelvio e Laghi di Cancano.

DICIANNOVESIMA TAPPA: Morbegno-Asti

VENTESIMA TAPPA: Alba-Sestriere. La tappa regina della 103esima corsa rosa: i corridori se la vedranno con il Colle dell’Agnello, Izoard, Monginevro e il Sestriere.

VENTUNESIMA TAPPA: Cernusco sul Naviglio-Milano. Il Giro d’Italia 2020 si chiude con una cronometro piatta.

