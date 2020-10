Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la 21esima tappa

Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere 21esima tappa

GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING TV – Oggi, domenica 25 ottobre, si corre la ventunesima (21) e ultima tappa del Giro d’Italia 2020: partenza da Cernusco sul Naviglio, arrivo a Milano. Una tappa che si preannuncia fantastica. Ma dove è possibile vedere la 21esima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

Dove vedere la ventunesima (21) e ultima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv? Tutte le tappe della corsa rosa, compresa quindi quella di oggi – domenica 25 ottobre 2020 -, saranno visibili in diretta tv (in chiaro, quindi totalmente gratis) sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e a pagamento sul canale satellitare Eurosport, visibile su Dazn. Oltre alla telecronaca, su entrambi i canali, è previsto un ampio pre e post gara con interviste ai protagonisti e commenti. Il tutto, ovviamente, con il massimo rispetto delle distanze e con mascherine.

Giro d’Italia 2020 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il Giro d’Italia 2020 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it, e su quella a pagamento: EurosportPlayer. Sulle due piattaforme, visibili tramite pc, tablet e smartphone dovunque voi siate, sarà poi possibile recuperare le dirette o gli estratti delle varie tappe.

Percorso

La ventunesima (21) tappa del Giro d’Italia 2020 è una cronometro con partenza nel centro di Cernusco sul Naviglio. Si esce sula ex-strada statale Padana Superiore e si procede quindi per ampi viali rettilinei e ben pavimentati verso Milano. All’inizio di via Palmanova si segnala il sottopasso della tangenziale Est seguito da un sovrappasso. Lasciata via Palmanova si incontra il rilevamento cronometrico all’immissione in via Padova. Dove di procede praticamente sempre diritto fino agli ultimi 2 km che conducono all’arrivo in Piazza Duomo a Milano. Ultimi chilometri per viali cittadini larghi nella prima parte e per vie a carreggiata ridotta nelle ultime centinaia di metri con diverse svolte ad angolo retto consecutive a brevi intervalli (100 – 150 m) prima dell’ingresso in Piazza Duomo. Retta di arrivo di 250 m su lastricato larga 6 m.

