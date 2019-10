Genoa Milan streaming, tv e probabili formazioni della partita della Serie A: Sky Sport o Dazn?

GENOA MILAN STREAMING – Oggi, sabato 5 ottobre 2019, alle ore 20,45 Genoa e Milan scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la settima giornata della Serie A Tim 2019-2020. Una sfida molto importante sia per Aurelio Andreazzoli (allenatore dei rossoblù) sia per Marco Giampaolo (tecnico dei rossoneri). Entrambi infatti sono a rischio esonero e una sconfitta potrebbe essere “letale”.

Dove vedere Genoa Milan in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Genoa Milan tv e streaming: dove vederla in diretta

La partita sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN, visibile tramite Sky Q e Premium. Ma non solo: la partita sarà trasmessa anche sul canale 209 di Sky. Dal 20 settembre è infatti attivo il nuovo servizio che permette agli abbonati Sky Sport e Sky Calcio di vedere le partite della piattaforma streaming sulla tv satellitare. Per vederla però bisogna aver attivato il servizio: gratis per molti clienti Sky, a pagamento per altri (qui le info su come attivare il servizio).

Il calcio d’inizio di Genoa Milan è previsto per oggi, sabato 5 ottobre 2019, alle ore 20,45.

Ma come funziona la piattaforma Dazn (IL SITO DI DAZN)? Tutte le risposte. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la partita tra Genoa e Milan in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Le probabili formazioni

Quali sono le formazioni di Genoa e Milan per la partita di oggi a Marassi? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida della Serie A 2019 2020 in programma questa sera alle ore 20,45:

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé

Indisponibili: Sturaro

Squalificati: –

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso; Leao, Piatek

Indisponibili: Caldara

Squalificati: Musacchio