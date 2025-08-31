Genoa Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Genoa Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

GENOA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 31 agosto 2025, alle ore 18,30 Genoa e Juventus scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Genoa Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Genoa e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Genoa Juventus è in programma per le ore 18,30 di oggi, domenica 31 agosto 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Genoa Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor.