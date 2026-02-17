Galatasaray Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

GALATASARAY JUVENTUS STREAMING TV – Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, alle ore 18,45 Galatasaray e Juventus scendono in campo al Stadio Ali Sami Yen, partita valida per i playoff della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Galatasaray Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Galatasaray Juventus: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Galatasaray e Juventus sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Galatasaray Juventus è in programma per le ore 18,45 di oggi, martedì 17 febbraio 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Galatasaray Juventus sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Galatasaray-Juventus

Galatasaray-Juventus Dove : Stadio Ali Sami Yen

: Stadio Ali Sami Yen Data: martedì 17 febbraio 2026

martedì 17 febbraio 2026 Ore: 18,45

18,45 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Galatasaray Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Lemina; Baris Yilmaz, Gundogan, Lang; Osimhen. All. Okan

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Francisco Conceicao, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti