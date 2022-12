Francia Polonia diretta LIVE: aggiornamenti in tempo reale

FRANCIA POLONIA DIRETTA LIVE – Oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 16 in Qatar si gioca Francia-Polonia, partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022. TPI seguirà LIVE l’evento con una cronaca testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

DIRETTA

SECONDO TEMPO

47′ – Finisce il primo tempo: la Francia passa a pochi minuti dallo scadere con Giroud su imbeccata di Mbappé

45′ – Due minuti di recupero

44′ – GOL! Giroud porta in vantaggio la Francia nel miglior momento per la Polonia

38′ – Triplice occasione per la Polonia: due volte ci prova Zielinski da dentro l’area, prima para Lloris poi respinta di Hernandez. La palla arriva a Kaminski che prova a battere a rete ma viene respinta da Varane sulla linea

29′ – Clamorosa occasione fallita da Giroud a porta vuota: assist perfetto di Dembélé, l’attaccante svirgola in spaccata e mette fuori a Szczesny battuto

21′ – Prima occasione per la Polonia: Lewandowski tira di sinistro dai 25 metri, il pallone va a lato

13′ – Tchouameni ci prova dalla distanza, Szczesny para a terra

10′ – La Francia continua a spingere: Mbappé sfonda sulla sinistra e serve Dembélé, il tiro è respinto in corner

4′ – Varane vicino al gol con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Griezmann

1′ – Fischio d’inizio: è cominciata Francia-Polonia, ottavo di finale dei Mondiali 2022

Formazioni

Quali sono le formazioni di Francia Polonia, partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022? Eccole:

Francia (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Giroud, Mbappé. Allenatore: Deschamps

Polonia (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash; Frankowski, S. Szymanski; Krychowiak, Zielinski, Kaminski; Lewandowski. Allenatore: Micnhiewicz

Streaming e tv

Dove vedere Francia Polonia in diretta tv e live streaming? La partita tra Francia e Polonia andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 16 di oggi, domenica 4 dicembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire Francia Polonia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

