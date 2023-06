Francia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita

FRANCIA ITALIA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 22 giugno 2023, alle ore 20,45 Francia e Italia si sfidano alla Cluj Arena di Cluj per la partita d’esordio negli Europei Under 21 del 2023, la 24esima edizione del torneo che si giocherà in Romania e Georgia da mercoledì 21 giugno a sabato 8 luglio. Dove vedere Francia Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Francia e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, giovedì 22 giugno 2023. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Francia Italia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Francia Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Francia-Italia

Francia-Italia Data: giovedì 22 giugno 2023

giovedì 22 giugno 2023 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Francia e Italia, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

FRANCIA (4-3-3): Meslier; Diakité, Badé, Kalulu, Nkounkou; K. Thuram, Caqueret, Le Fee; Cherki, Wahi, Gouiri.

ITALIA (3-5-2) Carnesecchi; Lovato, Scalvini, Okoli; Udogie, Miretti, Rovella, Tonali, Cambiaso; Cambiaghi, Colombo.

In palio (anche) le olimpiadi

L’Europeo Under 21 mette in palio anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: oltre alla Francia, qualificata di diritto in qualità di Paese ospitante, saranno ammesse altre tre Nazionali (esclusa l’Inghilterra, che non può qualificarsi ai Giochi). Se la Francia dovesse raggiungere le semifinali, si qualificherebbero automaticamente a Parigi 2024 le altre tre semifinaliste. Se invece i Bleus non dovessero piazzarsi tra le prime 4 dell’Europeo, si qualificherebbero alle Olimpiadi le due squadre finaliste più la vincente del playoff olimpico tra le due semifinaliste sconfitte, che di disputerebbe venerdì 7 luglio alle 21 o sabato 8 luglio alle 15 a Bucarest.