Fiorentina Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Fiorentina Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

FIORENTINA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, sabato 13 settembre 2025, alle ore 20,45 Fiorentina e Napoli scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze, partita valida per la terza giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Fiorentina Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Fiorentina e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Fiorentina Napoli è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 13 settembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Fiorentina Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Kean, Piccoli. All. Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte