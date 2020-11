Finale Atp Sofia, Sinner-Pospisil streaming e diretta tv: dove vederla

Atp Sofia, Sinner-Pospisil finale streaming e diretta tv: dove vederla

Oggi pomeriggio, sabato 14 novembre 2020, alle ore 14 si gioca la finale Atp Sofia, ultima kermesse di tennis prima delle ATP Finals, tra il tennista italiano Jannik Sinner e il canadese Vasek Pospisil. Una partita storica per il giovane atleta azzurro e per l’Italia. Ma dove vedere Sinner Pospisil in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni

La sfida tra il tennista altoatesino e il canadese va in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) e Supertennis a partire dalle ore 14.

Non solo tv. La finale dell’Atp Sofia tra Sinner e Pospisil sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone; e su supertennis.tv.

Come ci arriva Sinner

Il tennista italiano ha sconfitto il francese Adrian Mannarino in due set e, dopo aver già liquidato l’australiano Alex de Minaur, lo svizzero Marc-Andrea Huesler e l’ungherese Marton Fucsovics, si è guadagnato l’accesso all’atto conclusivo sul cemento indoor della capitale bulgara. Il 19enne, alla sua prima finale nel circuito maggiore, andrà a caccia del titolo e ha tutte le carte in regola per alzare al cielo il trofeo. Jannik Sinner punta all’ingresso nella top-40 del ranking ATP. Dovrà vedersela con il temibile nordamericano, attualmente al 74esimo posto del ranking ATP e giustiziere del francese Richard Gasquet con una bella rimonta.

