È scomparso a 64 anni Paolo Rossi, lasciando un altro vuoto nel mondo del calcio. Il campione dei mondiali 1982 è venuto a mancare a causa di un tumore ai polmoni, lasciando la moglie e i suoi tre figli: papà di due ragazze, Sofia Elena e Maria Vittoria, Paolo Rossi ha dato per primo il figlio maschio, Alessandro, nato proprio in quel magico anno – l’82 – dal primo matrimonio con Simonetta Rizzato. “Sono nato nell’82, un anno storico. Probabilmente l’anno più bello della vita di mio papà: oltre al Mondiale la nascita del figlio. Un’annata indimenticabile che rimarrà nel cuore di tutti”, ha dichiarato Alessandro.

Il figlio della leggenda del calcio italiano oggi ha 38 anni e nella vita è un geometra. Ha lavorato con il padre nella società immobiliare fondata proprio da Rossi a Vicenza. Maria Vittoria e Sofia Elena, le sorelle di Alessandro, sono invece nate dal secondo matrimonio di Paolo Rossi con Federica Cappelletti (scrittrice e giornalista). È stata proprio la sua dolce metà a dare l’annuncio della scomparsa del campione con un post su Instagram.

Fuori dall’ospedale di Siena, dove è stata allestita la camera ardente, Alessandro ha raccontato ai giornalisti presenti quanto fosse fantastico suo padre. “Mio padre era una persona molto semplice, umile come lo avete conosciuto anche voi. Nel privato era fenomenale, un papà fantastico”. Riguardo la malattia del padre, aggiunge: “Era qualche mese che stava male e negli ultimi 10 giorni c’è stato un peggioramento ed è stato ricoverato. Abbiamo sperato fino all’ultimo che le cose andassero meglio. Purtroppo in questo caso il male ha vinto, dopo che ha combattuto veramente tanto, perché mio papà era un combattente. Non ha mai mollato un secondo in questi 4-5 mesi, da quando si è ammalato. Però posso dire che se ne è andato in serenità. Eravamo tutti insieme a lui, se ne è andato con l’amore dei suoi cari vicino”.

