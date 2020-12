Quando saranno i funerali di Paolo Rossi: luogo, data e orario

Quando si terranno i funerali di Paolo Rossi? L’addio all’eroe del Mondiale 1982 sarà celebrato sabato (12 dicembre 2020) mattina nel Duomo di Vicenza, la città che ha cambiato il corso della sua carriera e che ha trascinato in Serie A. “Stiamo cercando di capire come organizzare un evento di tale portata in questo momento”, ha detto il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco.

Camera ardente

Da questa mattina la salma di Paolo Rossi è all’obitorio dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverato dopo l’aggravamento della malattia che gli era stata diagnosticata nella scorsa primavera. La camera ardente è stata allestita all’interno della struttura, ma seguendo le disposizioni di contenimento del coronavirus è aperta soltanto a parenti e amici stretti. Domani il trasferimento a Vicenza per i funerali.

