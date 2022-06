Elisabetta Canalis è pronta per l’incontro di kickboxing: “Paura di farmi male? Sì, ma non accadrà”

Sabato 18 giugno 2022, alla Reggia di Venaria, alle porte di Torino, andrà in scena la Night of Kick and Punch 12 Black Tie Edition. Nella card dei match dell’evento ci sarà anche la showgirl, ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis che, per la prima volta in assoluto, salirà sul ring per un vero e proprio incontro di kickboxing della durata di tre riprese contro Rachele Muratori. “Come mai ho deciso di combattere? Colpa di Angelo Valente, il mio allenatore. Me l’ha proposto lui e io ho accettato. Perché? Perché sono un po’ pazza – ha detto la showgirl, 43 anni, a Leggo -. Ho paura di farmi male, ovvio: ma non credo che accadrà. Mi sento sicura, mi piace molto questa disciplina sportiva. Mi sono preparata bene. Porterò mia figlia Skyler e so che, comunque andrà a finire, sarò soddisfatta. La mia piccola è l’amuleto personale porta fortuna. Spero di dare il mio contributo per dare più visibilità alla kickboking, uno sport che amo moltissimo. Voglio anche dimostrare che non esistono sport preclusi alle donne. Ormai sono anni che mi dedico a questa disciplina. La trovo stimolante e appassionante”.