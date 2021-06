Il centrocampista è stato portato in ospedale: condizioni stabili

Paura durante Danimarca-Finlandia, partita valida per la fase a gironi degli Europei di calcio. Al 43esimo minuto il centrocampista danese dell’Inter Christian Eriksen (29 anni) ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. Immediato l’ingresso dello staff sanitario per soccorrerlo. Durante i soccorsi è stato necessario un massaggio cardiaco, anche con il defibrillatore. Almeno tre gli interventi sul giocatore che è apparso incosciente mentre compagni e avversari sono rimasti sconvolti, con i danesi che hanno fatto muro intorno ai soccorsi per preservare la privacy del centrocampista.

Dopo una quindicina di minuti i giocatori finlandesi sono rientrati negli spogliatoi in segno di rispetto, mentre quelli danesi sono rimasti ancora sul campo intorno al 29enne. Dopo 20’ la barella, circondata da due teli, ha scortato Eriksen fuori dal campo. Ad accompagnare il giocatore, tutti i compagni di squadra. A bordocampo anche la moglie del giocatore che è stata rincuorata mentre cercava di capire cosa stesse succedendo. La partita, ovviamente, è stata sospesa. Il giocatore è stato poi trasferito in ospedale dove le sue condizioni sono state stabilizzate.