Malore dopo l’allenamento, il pugile Scardina ricoverato in gravi condizioni

Il pugile Daniele Scardina è ricoverato in gravi condizioni all’Humanitas di Rozzano, a Milano, dopo un malore sopraggiunto al termine di un allenamento presso la palestra Crossfit di Buccinasco.

Scardina, da poco passato tra i mediomassimi, si stava allenando in vista del combattimento contro il belga Cedric Spera, in programma il 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano.

Secondo quanto ricostruito, dopo un allenamento leggero con uno sparring partner il pugile ha accusato forti dolori all’orecchio e alla gamba destra.

Una volta arrivato negli spogliatoi ha perso i sensi e non ha mai più ripreso conoscenza. Trasportato d’urgenza all’ospedale, Daniela Scardina è stato operato alla testa.

Al termine dell’intervento, durato circa quattro ore, i medici si sono detti moderatamente ottimisti anche se il pugile resta in coma farmacologico con le sue condizioni che sono giudicate gravi.

“Daniele aveva appena effettuato un allenamento normale, non specialmente impegnativo, uno di quelli che si fanno tutti i giorni. Non ha subito colpi duri o particolari, non è caduto né ha sbattuto la testa. Si è sentito male negli spogliatoi poco prima di entrare sotto la doccia ed è stato immediatamente soccorso dai presenti” ha dichiarato al Corriere della Sera il manager del pugile Alessandro Cherchi.

Tra i tanti messaggi arrivati a “King Toretto” c’è anche quello della sua ex compagna, la giornalista Diletta Leotta, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Forza Dani”.