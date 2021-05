Il “daje Roma” di Mourinho diventa “Degia Roma”: la comica pronuncia dei giornalisti inglesi | VIDEO

L’annuncio a sorpresa dell’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma a partire dalla prossima stagione ha spiazzato un po’ tutti. Ad andare in difficoltà sono stati anche i giornalisti inglesi di Sky Sport News, che hanno provato, con scarsi risultati, a capire il significato di “Daje Roma”, scritto nel post pubblicato sui social dall’allenatore portoghese con il quale ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con la società giallorossa.

“Degia Roma.. D A J E Roma, non so cosa voglia dire”, hanno detto divertiti i cronisti inglesi, non riuscendo a tradurre il quest’espressione tipica della romanità. La giornalista ha anche provato a fare lo spelling di “daje”, che è diventato così “degia” Roma. Il video, visto l’effetto comico dell’involontario siparietto, è presto diventato virale sui social.