Cremonese Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Cremonese Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

CREMONESE NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 15 Cremonese e Napoli scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 17esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cremonese Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Cremonese e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Cremonese Napoli è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 28 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Cremonese Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic V.; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.