Coronavirus, Europa League: Siviglia-Roma non si gioca

“L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA”. Con queste parole la Roma ha annunciato, via Twitter, che domani sera (12 marzo 2020) non scenderà in campo contro il Siviglia, gara valida per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019-2020.

Le difficoltà a cui fa riferimento il club giallorosso sono quelle legate agli spostamenti. A causa dell’emergenza coronavirus sono stati interrotti i collegamenti aerei tra Italia e Spagna: il governo spagnolo ha proibito voli diretti fra i due paesi fino al 25 marzo.

A rischio anche Inter-Getafe

Non solo la Roma. E’ a forte rischio anche la partita dell’Inter contro il Getafe, in programma sempre domani ma a San Siro, Milano. Il presidente del club spagnolo, Angel Torres, è stato chiarissimo: “Noi non viaggiamo. Chiedere permessi? No, non c’è nessuna urgenza o questione grave, prima del calcio viene la salute: penso che l’Inter sia d’accordo. Oggi all’Uefa decidano quello che vogliono: una decisione l’abbiamo già presa noi al posto loro”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT

Potrebbero interessarti Atalanta da sogno, ma ora svegliamoci: il calcio europeo deve fermarsi Liverpool Atletico Madrid streaming e tv: dove vederla | Champions League PSG Borussia Dortmund streaming e tv: dove vederla | Champions League