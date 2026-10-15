Celta Vigo Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

CELTA VIGO JUVENTUS STREAMING TV – Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 21 Celta Vigo e Juventus scendono in campo allo stadio Balaidos, partita valida per la League phase della Uefa Europa League 2026-2027. Dove vedere Celta Vigo Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Celta Vigo Juventus: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Celta Vigo e Juventus sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Celta Vigo Juventus è in programma per le ore 21 di oggi, 15 ottobre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Celta Vigo Juventus sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Celta Vigo-Juventus

Celta Vigo-Juventus Dove: Stadio Balaidos

Stadio Balaidos Data: giovedì 15 ottobre 2026

giovedì 15 ottobre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Celta Vigo Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Núñez, Lago, Cáceres; Rueda, Moriba, Román, Álvarez; González, Ferran Jutglà, Swedberg. All. Giráldez.

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Kalulu, Gatti, Lucumí, Cambiaso; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceição, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.