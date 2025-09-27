Cagliari Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Cagliari Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

CAGLIARI INTER STREAMING TV – Oggi, sabato 27 settembre 2025, alle ore 20,45 Cagliari e Inter scendono in campo all’Unipol Domus di Cagliari, partita valida per la quinta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cagliari Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Cagliari e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Cagliari Inter è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 27 settembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Cagliari Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; S. Esposito, Adopo; Belotti. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu