Bodo Glimt Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

BODO GLIMT INTER STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21 Bodo Glimt e Inter scendono in campo all’Aspmyra Stadion, partita valida per i playoff della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Bodo Glimt Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Bodo Glimt Inter: dove vederla in tv e live streaming

La partita di Champions League tra Bodo Glimt e Inter sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bodo Glimt Inter è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Bodo Glimt-Inter

Bodo Glimt-Inter Dove : Aspmyra Stadion

: Aspmyra Stadion Data: mercoledì 18 febbraio 2026

mercoledì 18 febbraio 2026 Ore: 21

21 Streaming: Amazon Prime Video

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bodo Glimt Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu