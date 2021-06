Vince la gara e si qualifica a Tokyo 2020: l’atleta continua a correre per abbracciare la nonna | VIDEO

Sha’Carri Richardson vince la gara dei 100 metri e si qualifica ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La prima cosa che fa l’atleta dopo il traguardo non è smettere di correre, ma continuare a farlo per arrivare sugli spalti e abbracciare la sua nonna. Il video, rilanciato anche dallo scrittore Roberto Saviano sul suo profilo Instagram, ha commosso il web.

L’atleta 21enne di Dallas (Stati Uniti) ha poi spiegato ai giornalisti di aver perso la madre la settimana precedente. “Ho scelto di seguire i miei sogni, di venire qui e di rendere orgogliosa la famiglia che ho su questa terra. Nessuno sa cosa sto passando. Tutti hanno delle difficoltà e lo capisco, voi mi vedete su questa pista e vedete la faccia da poker che faccio, ma nessuno tranne loro e il mio allenatore sa cosa passo giorno per giorno. Sono molto grata, senza di loro, non ci sarei io. Senza mia nonna, non ci sarebbe Sha’Carri Richardson. La mia famiglia è il mio tutto, il mio tutto fino al giorno in cui avrò finito”, ha spiegato Sha’Carri Richardson.