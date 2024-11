X Factor, Francamente eliminata in semifinale: “Sconfitta per le donne”

La semifinale di X Factor, in onda nella serata di giovedì 28 novembre, ha visto l’eliminazione della cantante Francamente, nome d’arte di Francesca Siano.

L’artista, che faceva parte della squadra di Jake La Furia, è finita al ballottaggio con Mimì del team guidato da Manuel Agnelli. “Comunque vada stasera, una sola ragazza andrà in finale e questa credo sia una grande sconfitta” ha dichiarato Francamente ancora prima dell’eliminazione.

“Meno donne vengono rappresentate nella musica, meno donne si avvicineranno alla musica e continueremo a perdere la produzione musicale di metà del genere umano” ha poi aggiunto l’artista.

Anche la giudice Paola Iezzi, unica donna al tavolo, ha sposato il discorso dell’artista: “Non avrei mai voluto vedere due donne qui, ne approfitto per dire che le donne in questa edizione hanno sofferto in modo particolare. Soprattutto sui social i commenti più feroci sono arrivati proprio da parte delle donne”.

Dopo l’eliminazione, Francamente, che vive a Berlino dove fa la guida turistica, ha voluto ringraziare il suo coach Jake La Furia: “Grazie di aver scelto una donna di 30 anni e lesbica”.

Ad approdare alla finale del talent show, che si terrà a Napoli il 5 dicembre, sono i PATAGARRI, Les Votives e Lorenzo Salvetti della squadra di Achille Lauro e Mimì per la squadra di Manuel Agnelli.