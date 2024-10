Paola Iezzi elimina una concorrente da X Factor, lei va su tutte le furie

Polemiche a X Factor con una concorrente che si è scagliata contro la giudice Paola Iezzi e la trasmissione intera per via della sua eliminazione dai bootcamp.

Marina Del Grosso, questo il nome della cantante, era riuscita a ottenere una sedia grazie alla sua interpretazione del brano I put a spell on you.

Successivamente, però, Paola Iezzi l’ha eliminata per fare spazio a un’altra artista, Laura Fetahu. L’interprete eliminata, però, ha preso il microfono affermando: “Non sono d’accordo, la qualità viene mandata via per far spazio allo spettacolo”.

“Se posso darti un consiglio, la reazione migliore è sempre quella di imparare da quello che si sta facendo e dare il meglio la prossima volta” ha replicato Paola Iezzi.

Per @paolaiezzi non ci sono dubbi: Laura deve sedersi. Ora tocca prendere una decisone difficile con chi fare lo switch.#XF2024 pic.twitter.com/88kFwmkbjE — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 10, 2024

Finita qui? Neanche per sogno perché la concorrente ha poi rincarato la dose sul suo profilo Instagram. “L’arte non esiste più, viene sminuita in favore dei prodotti e ci si attacca ai ‘non mi sei arrivata’” è lo sfogo di Marina Del Grosso.

E ancora: “In giochi come questi non tutto rappresenta la realtà delle cose. Ci sono dinamiche nel backstage di cui non posso parlare. Avevo detto ad altri concorrenti che sarei voluta andare via”. La cantante, però, poi conclude: “Un giorno avrò la mia rivincita, forse proprio a X Factor“.