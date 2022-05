Rkomi è il quarto giudice di X Factor 2022. Si completa così la giuria della nuova edizione del talent musicale di Sky, al via a settembre. Al tavolo troveremo quindi Fedez, pronto per il grande ritorno, e le new entry Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’amico. Una giuria completamente rinnovata rispetto allo scorso anno, che aveva registrato ascolti poco esaltanti. Reduce dal successo di Sanremo con il brano “Insuperabile”, Rkomi è una delle rivelazioni musicali degli ultimi mesi. Il suo disco Taxi Driver è quello italiano più ascoltato del 2021 su Spotify. “Dal banco di scuola al tavolo dei giudici per dare consigli e continuare a imparare cose nuove. Non vedo l’ora di conoscervi tutti”, si legge nel post social con il quale è stata annunciata la sua partecipazione al talent.

Le registrazioni delle audizioni avverranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano. Non è stata ancora annunciata ufficialmente la nuova conduttrice, ma con ogni probabilità sarà Francesca Michielin, che proprio a X Factor ha dato il via alla sua carriera, nel 2012, nel team Under Donne di Simona Ventura. Non è stato quindi confermato Ludovico Tersigni.